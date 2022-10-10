Губернатор Воробьёв пообещал помочь семьям мобилизованных в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал помочь семьям мобилизованных в регионе. Он встретился с бойцами в филиале Военной академии РВСН в Серпухове, где передал новое обмундирование, сообщает телеканал "360". Отметим, что правительство направило в местный центр подготовки солдат кровати, одеяла, бельё и подушки.

"Наша главная задача — забота о ваших семьях. Каждый из вас любит, переживает за своих родителей, жён, детей. Мы это прекрасно понимаем, сделаем всё зависящее от нас <...> У нас есть контакты, телефоны, адреса ваших семей, поэтому мы всё берём на себя. Что касается выплат, льготного обучения, это будет у вас на счету", — подчеркнул Воробьёв.