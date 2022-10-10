Губернатор Воробьёв пообещал помочь семьям мобилизованных в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал помочь семьям мобилизованных в регионе. Он встретился с бойцами в филиале Военной академии РВСН в Серпухове, где передал новое обмундирование, сообщает телеканал "360". Отметим, что правительство направило в местный центр подготовки солдат кровати, одеяла, бельё и подушки.
Губернатор Подмосковья Воробьёв доставил новое обмундирование в филиал Военной академии РВСН в Серпухове. Видео © Telegram / 360tv
"Наша главная задача — забота о ваших семьях. Каждый из вас любит, переживает за своих родителей, жён, детей. Мы это прекрасно понимаем, сделаем всё зависящее от нас <...> У нас есть контакты, телефоны, адреса ваших семей, поэтому мы всё берём на себя. Что касается выплат, льготного обучения, это будет у вас на счету", — подчеркнул Воробьёв.
Губернатор добавил, что местные власти постараются решить вопросы, касающиеся школ, детских садов и других бытовых проблем. Кроме того, Воробьёв пожелал мобилизованным смело выполнять долг перед Родиной.
Ранее Лайф писал, что жители Московской области, призванные на военную службу в рамках объявленной в стране частичной мобилизации, получат единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
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