Четверть россиян признались, что их не радуют привычные дела

25% россиян заявили, что привычные дела сейчас радуют их значительно меньше. Об этом говорится в результатах опроса маркетплейса услуг YouDo и сети клиник "РЖД-медицина", сообщает "Газета.ru". При этом 30% респондентов рассказали, что занятия и увлечения доставляют им сейчас меньше удовольствия, чем раньше. А 10% опрошенных рутина кажется совсем не радостной.

Кроме того, стало известно, что треть жителей РФ использует в речи фразы "Я в потоке" и "В ресурсе", однако такие выражения раздражают четверть опрошенных. Около трети респондентов также рассказали, что ощущают себя совершенно не в ресурсе. А 52% участников исследования на этот вопрос ответили: "50 на 50, пойдёт". Только 18% ни на что не пожаловались.

Также россиян спросили, что именно им позволяет быть в ресурсе. Большинство опрошенных (73%) отметили, что чувствуют себя счастливыми, когда здоровы. А 64% респондентов поделились, что придаёт им силы качественный сон. 51% россиян выбрали вариант "путешествия", а половина — понимание, что у их близких всё хорошо. 48% вдохновляются, когда все их домашние дела сделаны, а 44% опрошенных придаёт тонус любимая работа. Кроме того, для респондентов важно время, проведённое с друзьями и близкими (40%) и вкусная еда (35%). Примечательно, что шопинг меньше всего наполняет жителей РФ ресурсом (13%).

В то же время снижает силы 60% респондентов большое количество стресса. 52% заявили, что не могут быть в ресурсе из-за финансовых трудностей, а половина опрошенных выделили проблемы со здоровьем и отсутствие отдыха. Кроме того, россияне в качестве негативного фактора выбрали недосып, ссоры с близкими и неблагоприятную окружающую обстановку. Интересно, что лишь 20% опрошенных мешает плохая погода.