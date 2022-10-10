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10 октября, 16:17

ВСУ обстреляли из HIMARS два зернохранилища в Токмаке Запорожской области

Вооружённые силы Украины нанесли удары из РСЗО HIMARS по гражданским объектам в городе Токмаке Запорожской области. В результате пострадал один мирный житель. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Под обстрел украинских нацистов попали два зернохранилища, количество сожжённого зерна уточняется. Один из местных жителей получил серьёзные ранения, ему была оказана медицинская помощь, в данный момент находится в стабильном состоянии", написал он в телеграм-канале.

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А ранее сегодня Рогов сообщал, что Киев приступил к идеологической и информационной подготовке наступления на Запорожскую область. Он предупредил, что уже в ближайшее время могут быть предприняты провокации.

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ТАСС / АР / Roman Koksarov

Александра Вишнякова
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