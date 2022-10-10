Ехал навестить маму: Стала известна личность ещё одного погибшего при теракте на Крымском мосту
Погибший при подрыве Крымского моста водитель Cadillac ехал навестить маму
Глеб Оргеткин. Обложка © kp.ru
Вместе с супругами-гидами из Санкт-Петербурга при подрыве Крымского моста погиб ещё один человек — 26-летний Глеб Оргеткин находился за рулём "кадиллака" в момент трагедии. В роковое утро парень вместе с друзьями ехал в сторону полуострова. Об этом сообщила подруга молодого человека.
Сам Глеб был родом из Симферополя и, по словам его подруги, вырос в очень религиозной семье. После школы парень пошёл учиться по специальности "религиоведение", а потом переехал в Москву, где работал тренером. Домой Глеб приезжал каждый год, чтобы навестить маму.
"Глеб погиб, все друзья и родные говорят, что его тело до сих пор не могут найти", — приводит сайт kp.ru слова подруги тренера.
Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
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