НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 октября, 16:11

Ехал навестить маму: Стала известна личность ещё одного погибшего при теракте на Крымском мосту

Погибший при подрыве Крымского моста водитель Cadillac ехал навестить маму

<p>Глеб Оргеткин. Обложка ©<a href="https://www.spb.kp.ru/daily/27455/4659962/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> kp.ru</a></p>

Глеб Оргеткин. Обложка © kp.ru

Вместе с супругами-гидами из Санкт-Петербурга при подрыве Крымского моста погиб ещё один человек — 26-летний Глеб Оргеткин находился за рулём "кадиллака" в момент трагедии. В роковое утро парень вместе с друзьями ехал в сторону полуострова. Об этом сообщила подруга молодого человека.

Сам Глеб был родом из Симферополя и, по словам его подруги, вырос в очень религиозной семье. После школы парень пошёл учиться по специальности "религиоведение", а потом переехал в Москву, где работал тренером. Домой Глеб приезжал каждый год, чтобы навестить маму.

"Глеб погиб, все друзья и родные говорят, что его тело до сих пор не могут найти", — приводит сайт kp.ru слова подруги тренера.

Подруга погибшей на Крымском мосту девушки-гида вспомнила злую шутку, ставшую пророческой

Подруга погибшей на Крымском мосту девушки-гида вспомнила злую шутку, ставшую пророческой

Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров