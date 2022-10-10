Ехал навестить маму: Стала известна личность ещё одного погибшего при теракте на Крымском мосту

Вместе с супругами-гидами из Санкт-Петербурга при подрыве Крымского моста погиб ещё один человек — 26-летний Глеб Оргеткин находился за рулём "кадиллака" в момент трагедии. В роковое утро парень вместе с друзьями ехал в сторону полуострова. Об этом сообщила подруга молодого человека.

Сам Глеб был родом из Симферополя и, по словам его подруги, вырос в очень религиозной семье. После школы парень пошёл учиться по специальности "религиоведение", а потом переехал в Москву, где работал тренером. Домой Глеб приезжал каждый год, чтобы навестить маму.