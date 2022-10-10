Аксёнов рассчитывает, что грузовое сообщение на Крымском мосту возобновится к 16 октября

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируют восстановить уже к 16 октября. Такую дату озвучил в понедельник глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, что при этом ситуация с транспортным сообщением между полуостровом и материковой частью России войдёт в штатный режим через два-три дня.