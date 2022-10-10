Аксёнов рассчитывает, что грузовое сообщение на Крымском мосту возобновится к 16 октября
Движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируют восстановить уже к 16 октября. Такую дату озвучил в понедельник глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что при этом ситуация с транспортным сообщением между полуостровом и материковой частью России войдёт в штатный режим через два-три дня.
"Всё будет штатно... как в мирной жизни. <…> Мы полагаем, что к 16-му числу возможно восстановить грузовое сообщение на Крымском мосту", — отметил Аксёнов.
Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В воскресенье глава государства провёл встречу с главой СК Александром Бастрыкиным, на которой обсуждалась ситуация с подрывом грузовика на Крымском мосту. Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
ТАСС / Мальгавко Сергей