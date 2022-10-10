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10 октября, 15:51

Петербуржцы стали больше экономить в последние месяцы

Опрос: 44% петербуржцев стали больше экономить с начала спецоперации на Украине

44% жителей Северной столицы стали больше экономить с начала специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в результатах опроса сервиса SuperJob, сообщает газета "Петербургский дневник".

По данным СМИ, количество тех петербуржцев, которые привыкли много тратить, с марта уменьшилось более чем на треть — с 14 до 9%. Кроме того, 9% опрошенных заявили, что их расходы после начала СВО увеличились. Причём среди мужчин больше, чем среди женщин, и тех, кто предпочитает больше тратить, и тех, кто решил экономить.

В текущих условиях не побоялись тратить деньги в основном жители Северной столицы моложе 34 лет (15%). При этом 30% опрошенных отметили, что не поменяли финансовую стратегию.

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Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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