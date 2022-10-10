Жительница Челябинска получила повестку добровольцем на СВО из-за мокрых рук
Жительница Челябинска случайно записалась добровольцем на СВО через "Госуслуги"
Жительница Челябинска по ошибке записалась в добровольцы для участия в спецоперации на Украине. Как сообщает Ura.ru, 23-летняя Наталья сделала это через "Госуслуги".
"Я сёрфила по приложению в смартфоне. Заинтересовали критерии для отбора на мобилизацию. Зашла в форму заявления, но выйти из неё из-за мокрого экрана телефона корректно не смогла. В результате заявление в добровольцы на фронт оказалось отправленным", — рассказала девушка.
Заявление было отправлено ещё 5 октября, а уже сегодня Наталья получила повестку в военкомат. Девушке предписали явиться на сборный пункт 19 октября. Тем временем Наталья обратилась в чат поддержки "Госуслуг".
Ранее Лайф писал, что потомственный казак из Петербурга женился и уехал добровольцем на фронт прямо из загса. Свой выбор мужчина сделал, вдохновившись подвигами многих соотечественников. Теперь в Северной столице его ждёт не только супруга, но и их маленький сын.
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