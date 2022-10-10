Замглавы МИД РФ встретился с послом Киргизии

Посла Киргизии в России Гульнару-Клару Самат пригласили в понедельник на встречу с замминистра иностранных дел России Андреем Руденко. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. Стороны обсудили в том числе вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ.

"В ходе встречи состоялся откровенный разговор об актуальных вопросах двусторонних отношений, взаимодействии в ОДКБ, предстоящих контактах на высоком и высшем уровнях, в том числе на площадках СНГ, СВМДА, а также в рамках саммита "ЦА+РФ", — говорится в сообщении ведомства.