Замглавы МИД РФ встретился с послом Киргизии
МИД России пригласил посла Киргизии для обсуждения вопросов по ОДКБ
Посла Киргизии в России Гульнару-Клару Самат пригласили в понедельник на встречу с замминистра иностранных дел России Андреем Руденко. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. Стороны обсудили в том числе вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ.
"В ходе встречи состоялся откровенный разговор об актуальных вопросах двусторонних отношений, взаимодействии в ОДКБ, предстоящих контактах на высоком и высшем уровнях, в том числе на площадках СНГ, СВМДА, а также в рамках саммита "ЦА+РФ", — говорится в сообщении ведомства.
По данным российского МИД, стороны подтвердили свою приверженность союзническому характеру отношений двух стран. В современной непростой геополитической обстановке актуальность такого сотрудничества возрастает, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны Киргизии отменило учения ОДКБ "Нерушимое братство – 2022". Отработка военных манёвров должна была проходить с 10 по 14 октября на базе центра "Эдельвейс". Политолог Дарья Чижова предположила, что отмена учений является продолжением критического курса Киргизии в адрес ОДКБ. Однако в Кремле поспешили сообщить, что у России и союзников по ОДКБ нет между собой серьёзных разногласий.
ТАСС/Пресс-служба МИД РФ, © МИД КР