НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 октября, 15:37

Замглавы МИД РФ встретился с послом Киргизии

МИД России пригласил посла Киргизии для обсуждения вопросов по ОДКБ

Посла Киргизии в России Гульнару-Клару Самат пригласили в понедельник на встречу с замминистра иностранных дел России Андреем Руденко. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. Стороны обсудили в том числе вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ.

"В ходе встречи состоялся откровенный разговор об актуальных вопросах двусторонних отношений, взаимодействии в ОДКБ, предстоящих контактах на высоком и высшем уровнях, в том числе на площадках СНГ, СВМДА, а также в рамках саммита "ЦА+РФ", — говорится в сообщении ведомства.

По данным российского МИД, стороны подтвердили свою приверженность союзническому характеру отношений двух стран. В современной непростой геополитической обстановке актуальность такого сотрудничества возрастает, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Песков: У России и союзников по ОДКБ нет серьёзных разногласий

Песков: У России и союзников по ОДКБ нет серьёзных разногласий

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны Киргизии отменило учения ОДКБ "Нерушимое братство – 2022". Отработка военных манёвров должна была проходить с 10 по 14 октября на базе центра "Эдельвейс". Политолог Дарья Чижова предположила, что отмена учений является продолжением критического курса Киргизии в адрес ОДКБ. Однако в Кремле поспешили сообщить, что у России и союзников по ОДКБ нет между собой серьёзных разногласий.

Обложка ©

ТАСС/Пресс-служба МИД РФ, © МИД КР

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров