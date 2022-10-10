Панарин будет вице-капитаном "Нью-Йорк Рейнджерс" в предстоящем сезоне НХЛ
Российский нападающий "Нью‑Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в предстоящем сезоне будет одним из вице-капитанов команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба НХЛ.
Также вице-капитанами "Рейнджерс" будут форварды Мика Зибанежад, Крис Крайдер и Баркли Гудроу. С капитанской нашивкой на лёд будет выходить защитник Джейкоб Труба.
Панарин выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 96 очков (22 шайбы + 74 результативные передачи).
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