Панарин будет вице-капитаном "Нью-Йорк Рейнджерс" в предстоящем сезоне НХЛ

Российский нападающий "Нью‑Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в предстоящем сезоне будет одним из вице-капитанов команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

Также вице-капитанами "Рейнджерс" будут форварды Мика Зибанежад, Крис Крайдер и Баркли Гудроу. С капитанской нашивкой на лёд будет выходить защитник Джейкоб Труба.