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10 октября, 15:07

На Украине заявили о новых взрывах в Кременчуге

Депутат Рады Гончаренко: В Кременчуге снова взрывы, работает ПВО

В Кременчуге Полтавской области снова слышны взрывы. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

"Взрывы в Кременчуге. [В городе] работает ПВО", — написал он в телеграм-канале.

Украинские телеграм-каналы также сообщают о новых взрывах в Кривом Роге и Полтаве.

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Напомним, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.

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Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Наталья Исакова

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