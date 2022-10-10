На Украине заявили о новых взрывах в Кременчуге
Депутат Рады Гончаренко: В Кременчуге снова взрывы, работает ПВО
В Кременчуге Полтавской области снова слышны взрывы. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
"Взрывы в Кременчуге. [В городе] работает ПВО", — написал он в телеграм-канале.
Украинские телеграм-каналы также сообщают о новых взрывах в Кривом Роге и Полтаве.
Напомним, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.
Новости
Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency