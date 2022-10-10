Вассерман: Преступную государственную систему Украины нужно взять на прицел
Преступную государственную систему Украины нужно взять на прицел. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, комментируя теракт на Крымском мосту, за которым стоит Киев.
По его словам, исполнитель в данном случае, вероятно, уже наказан, однако для того, чтобы уничтожить террор, необходимо ликвидировать всю организацию, подчеркнул парламентарий. Вассерман добавил, что Незалежная стала террористической страной, которая выполняет заказы Вашингтона.
"В данном случае понятно, что руководит террористической организацией "Украина" не Зеленский, а Соединённые Государства Америки. Именно они непосредственно отдают приказы. Кто это делает конкретно, я гадать не стану", — заключил депутат.
Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
ТАСС / Сергей Фадеичев