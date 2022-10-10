Вассерман: Преступную государственную систему Украины нужно взять на прицел

Преступную государственную систему Украины нужно взять на прицел. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, комментируя теракт на Крымском мосту, за которым стоит Киев.

По его словам, исполнитель в данном случае, вероятно, уже наказан, однако для того, чтобы уничтожить террор, необходимо ликвидировать всю организацию, подчеркнул парламентарий. Вассерман добавил, что Незалежная стала террористической страной, которая выполняет заказы Вашингтона.