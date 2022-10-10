Самолёт со съёмочной группой "Непутёвых заметок" рухнул в озеро во время записи программы
Mash: Самолёт со съёмочной группой "Непутёвых заметок с Дмитрием Крыловым" упал в озеро
Самолёт со съёмочной группой передачи "Непутёвые заметки с Дмитрием Крыловым" неудачно приземлился и упал прямо в озеро. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Неудачная посадка самолёта со съёмочной группой "Непутёвых заметок с Дмитрием Крыловым". Видео © Telegram / Mash
Указывается, что падение воздушного судна произошло во время записи программы. В этот момент на борту самолёта находилось четыре человека. На кадрах видно, как летательный аппарат пытается сесть на воду, но что-то идёт не так, и он влетает носом в гладь водоёма. В результате инцидента пострадавших нет, пассажиры отделались небольшим испугом. Где именно упало воздушное судно, не уточняется.
Ранее россиянин в Турции рухнул с параплана на скалы. Российский гражданин поднялся на 1200-метровую взлётно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз, чтобы полетать.
Кадр из видео Telegram / Mash