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10 октября, 15:03

Самолёт со съёмочной группой "Непутёвых заметок" рухнул в озеро во время записи программы

Mash: Самолёт со съёмочной группой "Непутёвых заметок с Дмитрием Крыловым" упал в озеро

Самолёт со съёмочной группой передачи "Непутёвые заметки с Дмитрием Крыловым" неудачно приземлился и упал прямо в озеро. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Неудачная посадка самолёта со съёмочной группой "Непутёвых заметок с Дмитрием Крыловым". Видео © Telegram / Mash

Указывается, что падение воздушного судна произошло во время записи программы. В этот момент на борту самолёта находилось четыре человека. На кадрах видно, как летательный аппарат пытается сесть на воду, но что-то идёт не так, и он влетает носом в гладь водоёма. В результате инцидента пострадавших нет, пассажиры отделались небольшим испугом. Где именно упало воздушное судно, не уточняется.

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Кадр из видео Telegram / Mash

Светлана Оперук
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