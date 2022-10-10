Самолёт со съёмочной группой "Непутёвых заметок" рухнул в озеро во время записи программы

Указывается, что падение воздушного судна произошло во время записи программы. В этот момент на борту самолёта находилось четыре человека. На кадрах видно, как летательный аппарат пытается сесть на воду, но что-то идёт не так, и он влетает носом в гладь водоёма. В результате инцидента пострадавших нет, пассажиры отделались небольшим испугом. Где именно упало воздушное судно, не уточняется.