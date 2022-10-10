Учёные нашли связь между депрессией и отсутствием мяса в рационе

Люди, которые отказываются от употребления мяса, в два раза чаще подвергаются эпизодам депрессии. К такому выводу пришли бразильские учёные, пишет Journal of Affective Disorders.

Авторы исследования указали, что вегетарианцы наиболее подвержены этому заболеванию, несмотря на социально-экономические факторы и образ жизни.

Учёные учитывали разные аспекты питания, в том числе общее количество калорий, белка и микроэлементов. Выяснилось, что наиболее ярко выраженная депрессия была вызвана именно у вегетарианцев диетой без мяса.

В исследовании отмечается, что депрессия у них не всегда объясняется отсутствием питательных веществ в организме. К примеру, она может возникать из-за разногласий с другими людьми по поводу режима питания. Также на людей отрицательно влияют жестокие изображения производства мяса, отметили учёные.