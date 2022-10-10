Учёные нашли связь между депрессией и отсутствием мяса в рационе
Journal of Affective Disorders: Вегетарианство влияет на развитие депрессии
Люди, которые отказываются от употребления мяса, в два раза чаще подвергаются эпизодам депрессии. К такому выводу пришли бразильские учёные, пишет Journal of Affective Disorders.
Авторы исследования указали, что вегетарианцы наиболее подвержены этому заболеванию, несмотря на социально-экономические факторы и образ жизни.
Учёные учитывали разные аспекты питания, в том числе общее количество калорий, белка и микроэлементов. Выяснилось, что наиболее ярко выраженная депрессия была вызвана именно у вегетарианцев диетой без мяса.
В исследовании отмечается, что депрессия у них не всегда объясняется отсутствием питательных веществ в организме. К примеру, она может возникать из-за разногласий с другими людьми по поводу режима питания. Также на людей отрицательно влияют жестокие изображения производства мяса, отметили учёные.
Ранее Лайф рассказывал об исследовании учёных из Университета Ланкастера, которые выяснили, что пожилые люди могут вспомнить забытые факты из прошлого благодаря запаху еды и напитков.
Wikipedia / Gpics