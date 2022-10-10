Вслед за Медведевым СБУ объявила в розыск Марию Захарову
Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Соответствующая запись появилась в базе данных украинского МВД.
Всего в список разыскиваемых россиян вошло около 700 человек. В основном это депутаты Госдумы и члены Совфеда, руководители правоохранительных органов.
А ранее СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Против политика выдвинули обвинение по статье УК страны "Финансирование действий, совершённых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ