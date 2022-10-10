Петербургские врачи научились выявлять болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Петербургские врачи обнаружили простой способ выявления болезни Альцгеймера до первых симптомов. Как рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заведующий многопрофильным отделением № 1, врач-невролог городской больницы № 40 Алесь Миночкин, суть методики заключается в исследовании биомаркеров, отражающих различные патологические процессы, по анализу крови.

"Это прямая корреляция между решением продолжительности жизни и фактом диагностики болезни Альцгеймера. Сложности при диагностике связаны с тем, что пациенты либо их родственники очень поздно обращаются", — сказал медик.

Первым симптомом болезни становится лёгкая забывчивость, и часто люди списывают это на возрастные особенности. Тревожный звоночек заключается в том, что вы что-то забудете и будете прилагать усилия, чтобы что-то вспомнить, добавил специалист.

"Люди могут хорошо помнить, что было несколько лет назад, но могут забыть, куда они положили ту или иную вещь. В дальнейшем все структуры и функции нервных систем подвергаются разрушению", — заметил Миночкин.

При этом на сегодняшний день нет специфических вакцин и профилактики именно самой болезни, уверен врач.