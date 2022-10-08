8 простых упражнений для мозга, которые не позволят вам деградировать

Чтобы полноценно прожить жизнь, следует постоянно развиваться. Как только человек перестаёт узнавать что-то новое и тренировать мозги, он словно застывает во времени: все дни похожи друг на друга, развивается апатия, смысл существования теряется. Такое состояние может даже спровоцировать раннее развитие болезни Альцгеймера. Никто не способен предсказать, случится ли с ним деменция или нет. Этот синдром нарушает работоспособность головного мозга: человек испытывает проблемы с памятью, мышлением и движениями. То есть выполнение даже самых простых действий становится пыткой.

Болезнь Альцгеймера может быть диагностирована совершенно внезапно, от недуга не защищён никто, даже знаменитости. Одними из провокаторов наиболее распространённого типа деменции выступают стресс и переутомление. Чтобы снизить риск и продлить молодость мозга, а ещё не деградировать как личность, выполняйте эти несложные упражнения для развития и живите полноценной жизнью.

1. Пишите от руки

Отличное простое упражнение для мозга — писать иногда от руки. Фото © Unsplash

Современные технологии — это прекрасно, но не стоит забывать, с чего мы все начинали. Отличным простым упражнением для мозга, которое не позволит вам деградировать или состариться раньше времени, станет письмо от руки. Делая записи на бумаге, вы тренируете память, повышаете способности к обучению, а ещё формулируете мысли без подсказок автокорректора. Не нужно переписывать целые сочинения, достаточно несколько раз в неделю записывать мысли или идеи. Это также повысит вашу осознанность и уменьшит стресс.

2. Слушайте классическую музыку

Все знают, что классическая музыка отлично влияет на мозг: когда нужно — расслабит, но также может повысить концентрацию и увеличить работоспособность. Попробуйте как-нибудь поработать, включив классику в наушниках, — сразу заметите приток сил и энергии. Слушать такую музыку, кстати, может быть ещё приятным и развивающим упражнением, полезным не только малышам, но и взрослым. Изучайте мелодии и пробуйте на слух определить ноты, если их знаете, или партии музыкальных инструментов.

3. Делайте дома небольшие перестановки

Простой способ не позволить себе деградировать — сделать перестановку в комнате. Фото © Unsplash

Мы умеем ориентироваться в пространстве не только из-за визуальной памяти. Наш мозг создаёт точную копию помещения в голове, рисуя что-то вроде схемы. За это отвечают нейронные связи, которые образуются в момент запоминания. Их иногда необходимо стимулировать к обновлению. Самый простой и увлекательный способ не позволить себе деградировать — сделать перестановку в комнате. Таким образом вы заставите мозг запоминать изменения в пространстве и создавать новые связи, напрямую влияющие на ясность ума.

4. Постоянно читайте

Конечно, литература. Кладезь не только полезной и интересной информации, но и простой способ держать себя в тонусе. Когда начинается деградация человека? Как только он перестаёт интересоваться окружающим миром. От этого мозги со временем "засыхают". Чтобы не позволить себе отупеть, постоянно что-то читайте. Это может быть классическая или современная литература, новостные заметки или статьи на профессиональную тему. Любой набор букв, который ваш мозг переводит в понятные слова, а те в предложения, — отличное упражнение для его развития. К тому же начитанному человеку гораздо проще быть интересным собеседником.

5. Посещайте новые места и ходите непривычными маршрутами

Ещё одним приятным упражнением для развития мозга станет выбор новых маршрутов. Фото © Unsplash

И снова про нейронные связи, которые помогают запоминать маршруты и не теряться в пространстве. Ещё одним приятным и простым упражнением для тренировки мозга станет выбор новых маршрутов. Когда вы постоянно ходите одними и теми же улицами, повторяете набор действий или фраз, мозг начинает работать на автопилоте и не в полную силу. Если злоупотреблять рутиной, можно быстро отупеть. А новые маршруты не только заставляют мозг работать, но и повышают внимательность, ведь рассматривать что-то непривычное всегда интересно.

6. Играйте в судоку или разгадывайте кроссворды

Или другие понравившиеся головоломки. Это не только увлекательно, но и хорошая разминка для мозга, к тому же повышающая эрудицию. Чем шире кругозор, тем меньше риск застрять в рутине и начать деградировать. Одна из причин, почему люди тупеют, — скука и однообразие действий. Если хотя бы несколько раз в неделю досуг в семье или с друзьями будет развивающий, вы точно сможете избежать ранней деменции. Ещё и повеселитесь, потому как общение поднимает настроение и снижает уровень тревожности и стресса.

7. Занимайтесь йогой или фитнесом

Физическая нагрузка положительно влияет на работу головного мозга. Фото © Unsplash

Многие могут удивиться, но физическая нагрузка тоже положительно влияет на работу мозга. Например, активный фитнес через усилия на тренажёрах помогает избавиться от негативных эмоций, которые влияют на общее состояние и работоспособность человека. Йога повышает концентрацию и укрепляет вестибулярный аппарат, потому как во многих асанах требуется удерживать равновесие. Медитация — верный способ разгрузить мозги от лишнего напряжения в виде стресса.

8. Тренируйте обоняние

Необычный и интересный способ размять мозги и не позволить себе скатиться в деградацию, — развивать органы чувств. Мы постоянно задействуем обоняние. Здесь всё как и с маршрутами: если слышать одни и те же запахи, к ним можно быстро привыкнуть. Лучшая зарядка — узнавать что-то новое. Попробуйте сменить любимые духи на непривычный аромат или экспериментируйте с приправами в готовке, чтобы блюда пахли иначе. Это тоже поможет развиваться.