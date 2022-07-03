Как понять, что тупеешь: 10 признаков начавшейся деградации личности

Наверное, вы и сами замечали, что в современном мире все только и твердят, что про саморазвитие и самосовершенствование. Постоянные мысли о том, что каждый день нужно становиться лучше, учиться новым навыкам, могут достаточно сильно угнетать. Если одних людей успешность звёзд, лидеров мнений, популярных блогеров мотивирует, то других она может вгонять в тяжёлые мысли, убивая желание делать хоть что-то. Но как понять, что вы не просто устали, ленитесь или заработались, а начинаете тупеть и деградировать как личность? И что вообще такое деградация?

Если человек перестаёт о себе заботиться, выполнять базовые вещи, тупеет из-за недостатка знаний, запущен процесс деградации личности. Фото © Freepik

Деградация на латыни звучит как degradatio и переводится как "постепенное понижение". Если простыми словами, это процесс постепенного ухудшения и утраты ценных свойств и качеств. Как это относится к личности, спросите вы? Да напрямую. Если человек перестаёт о себе заботиться, выполнять хотя бы базовые вещи, тупеет из-за недостатка знаний и нежелания восполнять в них пробелы, начался процесс деградации личности. К счастью, есть 10 признаков, свидетельствующих о том, что отупение человека уже началось. Важно заметить их и не допустить катастрофы.

1. Утрата интереса к внешнему виду

Да, пункт, который очень похож на один из признаков депрессии, как отмечают психологи. Личности, начавшей деградировать, всё равно на внешний вид. Такие люди становятся неряшливыми, перестают следить за одеждой, обувью и собой в целом.

2. Отношение к себе как к пешке

Деградация личности начинается с ощущения беспомощности. Человек думает, что он просто пешка в огромной игре. Фото © Shutterstock

Как писал американский психолог Абрахам Маслоу, деградация личности начинается с ощущения беспомощности. Человек решает, что он просто пешка в огромной игре, что от него ничего не зависит, изменить он тоже ничего не в силах. Так зачем стараться впустую?

3. Мир делится на "своих" и "чужих"

Деградирующий человек со временем станет видеть мир иначе, чем окружающие. У такой личности все вокруг станут врагами и чужаками, от которых захочется отгородиться и спрятаться. Чтобы не тратить силы на выстраивание коммуникации и попытки поладить её с кем-либо, он будет избегать контакта вовсе.

4. У человека в окружении больше нет тех, кто двигал бы его вперёд

Грустно, но именно этот фактор выступает и как причина начавшегося отупения, и как следствие. Почти все психологи и коучи говорят, что, если хотите развиваться и становиться лучше, в вашем окружении должны быть люди, которые вдохновят двигаться вперёд. Если человек всех распугал, обязательно со временем начнёт деградировать.

5. Человек начинает осуждать окружающих

Уважающий себя и действительно умный человек осуждать окружающих не станет. Фото © Shutterstock

Давно уже доказано, что уважающий себя и действительно умный человек осуждать окружающих не станет. А вот глупый или душнила с удовольствием посмотрит по сторонам и скажет, какие вокруг все тупые и недалёкие. В отличие от него, естественно.

6. Утрата интереса к жизни

Ещё один признак деградации личности, который можно спутать с депрессией и апатией, — утрата интереса к жизни в целом. Человеку становится скучно, ему больше не хочется тянуться к знаниям, выясняя, почему всё вокруг именно так, а не как-то иначе. Мозг со временем перестаёт получать новую информацию, начинает забывать старую, а человек тупеет.

7. Смысл жизни — поесть и поспать

Иными словами, у человека, утратившего ко всему интерес, пропадает желание не только следить за внешним видом и внутренним миром, но и делать что-то ещё кроме удовлетворения базовых потребностей. О каком развитии можно говорить, если человека волнуют только еда и сон?

8. Рутина и день сурка

Человек, который живёт по привычным канонам, а каждый день у него похож на предыдущий, рискует совсем скоро оказаться в глубокой депрессии и апатии. Фото © Freepik

Очень опасно сводить жизнь к рутине. Это не только заставляет тупеть и деградировать, потому что большинство действий совершается на автомате, но и опасно для психики и ментального здоровья. Человек, который живёт по привычным канонам, а каждый день у него похож на предыдущий, рискует оказаться в глубокой депрессии и апатии. Именно поэтому важно разнообразие во всём.

9. Хобби и увлечения становятся обузой, человек от них отказывается

Один из явных признаков, что человек деградировал как личность достаточно сильно, — добровольный отказ от хобби и увлечений. Опять же, разнообразие, новая информация и отработка/обучение навыкам подпитывают мозг, помогают развиваться. А без такой "пищи" человек быстро тупеет, становится ленивым и безынициативным.

10. Появление пагубных привычек и зависимости