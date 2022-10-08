"Охотничья" Луна 9 октября: Что в полнолуние нужно сделать обязательно, а чего точно не стоит

Второе осеннее полнолуние 2022-го случится уже завтра, 9 октября. Если новолуние — это всегда время начала чего-то нового, период полной Луны — время отказа от прошлого, освобождения от всего ненужного. Октябрьское полнолуние в астрологии с давних пор называют Охотничьей Луной. Считалось, что единственный естественный спутник Земли в это время всходит раньше и светит ярче, помогая охотникам в последних приготовлениях перед долгой зимой, рассказала Лайфу экстрасенс, астролог Анжелика Вишневская.

Что принесёт полнолуние 9 октября 2022 года?

За день до полнолуния, то есть сегодня, 8 октября, Плутон завершит поступательное движение, начавшееся ещё 29 апреля. Энергия этого движения позволяет нам лучше рассмотреть в самих себе всё тайное, всё то, что мы прячем от внешнего мира. Канун полнолуния — время понять, от чего мы хотим избавиться, что мешает нашему дальнейшему росту и трансформации. Признать то, что меняться необходимо, может быть довольно сложно, это требующая больших усилий задача, но решить её необходимо, и лучшее время для этого — сейчас. Луна в момент полнолуния будет находиться в знаке Овна, и это сигнализирует о поджидающих нас определённых трудностях, связанных с духовным ростом, предупредила Вишневская.

Чтобы двигаться вперёд, необходимо залечить раны прошлого. Одновременно с Луной в Овне в ретроградном движении находится и планета Хирон (в астрологии — планета материализации тонких планов. — Прим. Лайфа). Это значит, что сейчас вы готовы помогать всем, кроме себя, отдавая все свои силы и энергию. Однако, если вы сами находитесь в кризисе, в том числе в кризисе духовного роста, излишний альтруизм может пойти вам во вред. Урок, который мы должны извлечь из полнолуния 9 октября, — не бояться ставить себя на первое место. Эгоизм иногда бывает крайне полезным Анжелика Вишневская Экстрасенс, астролог

Чего категорически нельзя делать на Луну Пробуждения 9 октября?

В день полнолуния 9 октября и ближайшие к этой дате категорически нельзя поддаваться эмоциям. Не позволяйте жалости и сентиментальности манипулировать вами. Помните: спасти и обогреть всех не в ваших силах. Сейчас вам нужна собственная энергия, ведь, только став сильнее, вы сможете помочь другим.

Чтобы избежать возможных потерь в будущем, в Охотничье полнолуние 9 октября не принимайте важных или импульсивных решений, не рубите сплеча, не начинайте ничего нового, особенно в тех областях, которые вам мало известны. Сохранить спокойствие и рациональность в период полной Луны помогут медитации.

Что можно и нужно делать в полнолуние в Овне 9 октября?

В полнолуние 9 октября 2022 года не позволяйте жалости и сентиментальности манипулировать вами, не поддавайтесь эмоциям. В период Охотничьей Луны сохраняйте разумность и прагматичность при принятии решений, контролируйте эмоции. Фото © Shutterstock

Сохраняйте разумность и прагматичность при принятии решений, в этом поможет положение Солнца в Весах. При общении с людьми держите эмоции под контролем. Полнолуние — самое время распрощаться с теми, кому больше нет места в вашей жизни. Преодолеть все прошлые обиды помогут уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Освободитесь от злобы, чтобы выйти из полнолуния обновлёнными и готовыми к новому жизненному этапу.

Как правильно питаться в полнолуние?

В еде нам уже можно переходить на пищу, характерную для холодного времени года: супы, горячие напитки, выпечка, больше питательных блюд и всего, что доставляет удовольствие, наполняет энергией и дарит приятные эмоции. Если мы сумеем пройти эти дни в спокойном и уравновешенном состоянии духа, то и результаты не заставят себя ждать и будут существенными Николай Качуров Шаман Великий Медведь