Эти имена носят мужчины, наиболее подверженные влиянию женской чёрной магии

Стоит женщине сказать что-то пророческое, как её тут же обзывают ведьмой и говорят, что та накаркала неугодное событие. Хотя на деле и существуют женщины-колдуньи, ведут они себя немного иначе — не раскрывают карт, не отсвечивают, таятся. Кто из парней в наибольшей опасности стать жертвой чародеек? Оказалось, уязвимее остальных считаются мужчины со следующими именами.

Имя Иван

Обладатель тонкой душевной организации Иван не способен бороться с женскими чарами. Фото © Unsplash

Обладатель тонкой душевной организации Иван оказывается первым в списке тех, кто не сможет противостоять женским чарам. Носители этого имени вежливы и галантны с любыми особами, из-за чего нередко становятся жертвами любовной магии. Женщины видят, что рядом с Ваней будет всегда легко и комфортно, потому как такой парень со второй половинки чуть ли не пылинки сдувает. Но у Ивана избирательный вкус, из-за чего многие девушки лишены возможности оказаться на месте его любимой. И тогда женщины, мечтающие об отношениях с этим мужчиной, начинают на него ворожить.

Мужское имя Филипп

С юных лет Филипп понимает: любовь для него не потребность, а смысл жизни. Фото © Unsplash

С юных лет носитель этого имени понимает, что любовь для него не просто потребность, а смысл жизни. Поэтому Филипп начинает активно присматриваться к противоположному полу в попытках найти ту самую. Вот только требования к избраннице у Фили настолько высоки, что первое время он остаётся одиноким. Изголодавшийся по ласке и нежности, парень может, отчаявшись, начать искать любовь в самых разных местах. Но спустя время окажется, что Филиппу в женщине важна загадочность и таинственность. А такие качества зачастую присущи именно ведьмам. Вот и получается, что мужчина сам идёт к ним в руки.

Ян

Ян — тот ещё донжуан, и влияние на него колдовства исключать не стоит. Фото © Unsplash

Ранимый и эмоциональный Ян тоже часто оказывается под воздействием любовной магии. Одна из причин, почему мужчина становится жертвой ведьм, — его желание ощущать на себе женское внимание. Дамы не пройдут мимо эффектного, стильного парня, который знает, что такое хорошие манеры, и любит пофлиртовать. Именно из-за большого количества партнёрш не исключено влияние колдовства на Яна: его могут приворожить или, наоборот, навести порчу. Поскольку обладатель имени постоянно натыкается на сильную женскую энергетику, противостоять ей он не может.

Имя Мирон

Имя Мирон наделяет обладателя стремлением оказываться спасателем. Фото © Pexels

Имя Мирон наделяет носителя наивностью и стремлением спасать всех вокруг. Но доброта и отзывчивость мужчины нередко играют с ним злую шутку, потому как люди пользуются и злоупотребляют предложенной помощью. Зато с женщинами у обладателя имени Мирон всегда всё складывается удачно. Возможно, из-за того что мужчина искренне восхищается каждой дамой и готов горы свернуть или звезду с неба достать ради одной только улыбки любимой. Чародейки быстро распознают это и пытаются приворожить Мирона, становясь избранницами мужчины насильно, о чём он никогда не догадается.