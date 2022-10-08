9 фото чихуахуа, доказывающих, что далеко не все маленькие собаки — злые и уродливые
Мало каким породам достаётся так много ненависти, как чихуахуа. Все думают, что эти пёсели — все подряд злые и уродливые. Хозяева чихов знают, что это далеко не так. Собрали 9 фотодоказательств.
"Пару месяцев назад я нашёл эту старушку брошенной в пустыне. С тех пор она — главный мой источник счастья", — FuzzyPeacher.
Фото © Reddit / FuzzyPeacher
"Что за абсурд! Они полностью оккупировали моё кресло", — tinyarmyoverlord.
"Влюбились в Коко в тот же день, когда забрали её домой. Ей тогда было всего три месяца", — Select_Librarian_385.
Фото © Reddit / Select_Librarian_385
"Этой девочке уже 15 лет! С днём рождения, моя любимая. Не представляешь, сколько раз ты меня спасала", — TheSelective.
Фото © Reddit / TheSelective
"Тимбит, когда осознал, что его везут в ветеринарку", — Timbit_le_Chihuahua.
Фото © Reddit / Timbit_le_Chihuahua
"Каспер очень хотел поделиться, что у него уродилось этим летом. Он обнюхивал овощи каждый день, и вот они выросли!" — Odd_Race1847.
Фото © Reddit / Odd_Race1847
"Когда наконец поел после долгого дня", — floofyboop1.
Фото © Reddit / floofyboop1
"Обязательная фотка в короне на пятый день рождения Дилайлы", — tinyarmyoverlord.
"Она *официально* моя! Только что удочерила 12-летнюю девочку", — kphld1.
Фото © Reddit / kphld1
Животные/ домашние питомцы
Reddit / Select_Librarian_385, tinyarmyoverlord