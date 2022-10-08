9 фото чихуахуа, доказывающих, что далеко не все маленькие собаки — злые и уродливые

"Пару месяцев назад я нашёл эту старушку брошенной в пустыне. С тех пор она — главный мой источник счастья", — FuzzyPeacher.

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"Что за абсурд! Они полностью оккупировали моё кресло", — tinyarmyoverlord.

Фото © Reddit / tinyarmyoverlord

"Влюбились в Коко в тот же день, когда забрали её домой. Ей тогда было всего три месяца", — Select_Librarian_385.

Фото © Reddit / Select_Librarian_385

"Этой девочке уже 15 лет! С днём рождения, моя любимая. Не представляешь, сколько раз ты меня спасала", — TheSelective.

Фото © Reddit / TheSelective

"Тимбит, когда осознал, что его везут в ветеринарку", — Timbit_le_Chihuahua.

Фото © Reddit / Timbit_le_Chihuahua

"Каспер очень хотел поделиться, что у него уродилось этим летом. Он обнюхивал овощи каждый день, и вот они выросли!" — Odd_Race1847.

Фото © Reddit / Odd_Race1847

"Когда наконец поел после долгого дня", — floofyboop1.

Фото © Reddit / floofyboop1

"Обязательная фотка в короне на пятый день рождения Дилайлы", — tinyarmyoverlord.

Фото © Reddit / tinyarmyoverlord

"Она *официально* моя! Только что удочерила 12-летнюю девочку", — kphld1.