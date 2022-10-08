10 пропитанных разочарованием кадров, после которых любой начнёт ценить всё до мелочей

"Я просто хочу, чтобы в моих штанах тоже были большие карманы!! Умоляю, неужели я многого прошу?!" — Wonder0486.

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"Вот как мне присылают контактные линзы. И так каждый год", — dankenport.

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"Почему это происходит, когда я и так в ужасном настроении", — LegitimateShift8.

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"Я не знаю, как это комментировать без мата, извините", — ivobivo.

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"Провайдер выслал мне 17 одинаковых писем, в которых поблагодарил меня за то, что я выбрал получать счета онлайн, а не на бумаге", — ThatLooksSerious.

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"Вы не представляете моё разочарование..." — majecaps182.

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"Я просто хочу оформить возврат двух авиабилетов!!!" — Pansexual_Paniccc.

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"Застрял в больнице на 4 дня... Так, точечка пропущена", — OutlandishnessHour19.

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"Пусть все производители, которые клеят этикетки на свою продукцию, связанную с готовкой, сейчас наступят на детальку LEGO", — lulustargaze.

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"Просто если вам интересно, почему женщины так бесятся из-за размеров одежды. Эти все джинсы "одного" размера, но из разных магазинов", — chloemmx.