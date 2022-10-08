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8 октября, 07:30

10 пропитанных разочарованием кадров, после которых любой начнёт ценить всё до мелочей

Иногда кажется, что весь мир ополчился против тебя. Но, будем честны, всегда найдётся человек, у которого всё гораздо хуже. Собрали 10 по факту ужасных кадров, но настроение они точно поднимут.

"Я просто хочу, чтобы в моих штанах тоже были большие карманы!! Умоляю, неужели я многого прошу?!" Wonder0486.

Фото © Reddit / Wonder0486

Фото © Reddit / Wonder0486

"Вот как мне присылают контактные линзы. И так каждый год", — dankenport.

Фото © Reddit / dankenport

Фото © Reddit / dankenport

"Почему это происходит, когда я и так в ужасном настроении", — LegitimateShift8.

Фото © Reddit / LegitimateShift8

Фото © Reddit / LegitimateShift8

"Я не знаю, как это комментировать без мата, извините", — ivobivo.

Фото © Reddit / ivobivo

Фото © Reddit / ivobivo

"Провайдер выслал мне 17 одинаковых писем, в которых поблагодарил меня за то, что я выбрал получать счета онлайн, а не на бумаге", — ThatLooksSerious.

Фото © Reddit / ThatLooksSerious

Фото © Reddit / ThatLooksSerious

"Вы не представляете моё разочарование..." majecaps182.

Фото © Reddit / majecaps182

Фото © Reddit / majecaps182

"Я просто хочу оформить возврат двух авиабилетов!!!" Pansexual_Paniccc.

Фото © Reddit / Pansexual_Paniccc

Фото © Reddit / Pansexual_Paniccc

"Застрял в больнице на 4 дня... Так, точечка пропущена", — OutlandishnessHour19.

Фото © Reddit / OutlandishnessHour19

Фото © Reddit / OutlandishnessHour19

"Пусть все производители, которые клеят этикетки на свою продукцию, связанную с готовкой, сейчас наступят на детальку LEGO", — lulustargaze.

Фото © Reddit / lulustargaze

Фото © Reddit / lulustargaze

"Просто если вам интересно, почему женщины так бесятся из-за размеров одежды. Эти все джинсы "одного" размера, но из разных магазинов", — chloemmx.

Фото © Twitter / chloemmx

Фото © Twitter / chloemmx

Девушка сделала два фото своей комнаты, показав, как психическое расстройство меняет её жизнь

Девушка сделала два фото своей комнаты, показав, как психическое расстройство меняет её жизнь

Обложка ©

Reddit / ivobivo, dankenport

Сергей Трофимов

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