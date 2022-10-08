10 пропитанных разочарованием кадров, после которых любой начнёт ценить всё до мелочей
Иногда кажется, что весь мир ополчился против тебя. Но, будем честны, всегда найдётся человек, у которого всё гораздо хуже. Собрали 10 по факту ужасных кадров, но настроение они точно поднимут.
"Я просто хочу, чтобы в моих штанах тоже были большие карманы!! Умоляю, неужели я многого прошу?!" — Wonder0486.
Фото © Reddit / Wonder0486
"Вот как мне присылают контактные линзы. И так каждый год", — dankenport.
Фото © Reddit / dankenport
"Почему это происходит, когда я и так в ужасном настроении", — LegitimateShift8.
Фото © Reddit / LegitimateShift8
"Я не знаю, как это комментировать без мата, извините", — ivobivo.
Фото © Reddit / ivobivo
"Провайдер выслал мне 17 одинаковых писем, в которых поблагодарил меня за то, что я выбрал получать счета онлайн, а не на бумаге", — ThatLooksSerious.
Фото © Reddit / ThatLooksSerious
"Вы не представляете моё разочарование..." — majecaps182.
Фото © Reddit / majecaps182
"Я просто хочу оформить возврат двух авиабилетов!!!" — Pansexual_Paniccc.
Фото © Reddit / Pansexual_Paniccc
"Застрял в больнице на 4 дня... Так, точечка пропущена", — OutlandishnessHour19.
Фото © Reddit / OutlandishnessHour19
"Пусть все производители, которые клеят этикетки на свою продукцию, связанную с готовкой, сейчас наступят на детальку LEGO", — lulustargaze.
Фото © Reddit / lulustargaze
"Просто если вам интересно, почему женщины так бесятся из-за размеров одежды. Эти все джинсы "одного" размера, но из разных магазинов", — chloemmx.
Фото © Twitter / chloemmx
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Reddit / ivobivo, dankenport