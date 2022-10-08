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8 октября, 09:00

Парень запрещал, но девушка тайком всё же заглянула в подвал, и теперь ей снятся секс-кошмары

Ведь не каждый день узнаёшь, что любимый одержим резиновыми куклами больше, чем тобой.

Письмо от испуганной девушки пришло в редакцию британского таблоида Daily Star. Читательница рассказала о необычном увлечении своего бойфренда. По её словам, у партнёра болезненное пристрастие к секс-куклам. Парень хранит резиновых подруг в запертом подвале и не разрешает туда заходить. Но однажды девушка проникла в помещение тайком и теперь жалеет об этом.

Фото © Wikimedia Commons / Venus Berlin 2019

Фото © Wikimedia Commons / Venus Berlin 2019

Всё случилось, когда молодой человек заболел. Он попросил подругу приехать поухаживать за ним. Когда бойфренд заснул, девушка взяла ключ и спустилась в подвал. Внутри её встретили шесть пар глаз. Куклы стояли в разных позах. Кто-то был обнажён, кто-то раздет лишь наполовину. Объединяли резиновых красоток две черты: волосы цвета блонд и пышная грудь. Ни того, ни другого у тайной посетительницы подвала не было.

Фото © Flickr / Bobiq Elven

Фото © Flickr / Bobiq Elven

На огромной кровати были разбросаны разнообразные секс-игрушки и тюбики с лубрикантами. Девушка призналась, что всё это было похоже на "кошмарный мир похоти". Который ей пришлось срочно покинуть, потому что в дверь позвонил курьер. Теперь она не может выкинуть увиденное из головы, и её это угнетает, отмечает издание.

Фото © Freepik

Фото © Freepik

По мнению экспертов, девушка перешла черту, когда проникла в тайный мир парня. Это его дело, на что он тратит деньги. Но группа резиновых блондинок наводит на мысли, что кавалеру чего-то не хватает. И тут несколько вариантов действий: либо "ревизорро" делает вид, что ничего не произошло, либо сознаётся. И в каждом из этих случаев можно сохранить отношения или закончить их. Как бы то ни было, быстро забыть увиденное точно не получится.

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"Род мужской". Режиссёр — Алекс Гарленд, сценарист — Алекс Гарленд / "Кинопоиск"

Семен Хафизов

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