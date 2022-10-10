В ДНР рассказали об успехах союзных сил на двух направлениях
Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на Угледарском и Марьинском направлениях
Союзные силы продвигаются вперёд на Угледарском и Марьинском направлениях в ДНР. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Что касается Угледарского направления: очень серьёзно работает оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад", ребята продвигаются в непростых условиях. <…> Также на Угледарском направлении работает шахтёрская дивизия", — сказал он в видеообращении.
Также, по словам Пушилина, есть "определённое продвижение" союзных сил на Марьинском направлении. Там работает первый армейский корпус Народной милиции ДНР и другие подразделения, в том числе и чеченские бойцы, которые показывают хороший результат.
Ранее стало известно, что ВСУ провалили попытку наступления на Николаевско-Криворожском направлении. В результате было уничтожено более 60 украинских военных, девять танков, 16 боевых машин и 17 автомобилей, пояснили в Минобороны РФ.
VK / Минобороны России