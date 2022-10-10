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10 октября, 14:39

"Продвигаются в непростых условиях": В ДНР рассказали об успехах союзных сил на двух направлениях

Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на Угледарском и Марьинском направлениях

Союзные силы продвигаются вперёд на Угледарском и Марьинском направлениях в ДНР. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Что касается Угледарского направления: очень серьёзно работает оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад", ребята продвигаются в непростых условиях. <…> Также на Угледарском направлении работает шахтёрская дивизия", — сказал он в видеообращении.

Также, по словам Пушилина, есть "определённое продвижение" союзных сил на Марьинском направлении. Там работает первый армейский корпус Народной милиции ДНР и другие подразделения, в том числе и чеченские бойцы, которые показывают хороший результат.

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Обложка ©

VK / Минобороны России

Наталья Исакова

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