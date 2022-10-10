Американские отсыревшие Javelin стали взрываться в руках солдат ВСУ

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin взрываются в руках из-за возраста и ненадёжности. Об этом рассказал командир танкового взвода, старший сержант Беслан с позывным Бес.

"Был такой случай, когда противник выстрелил из Javelin, и у него голову оторвало от взрыва — отсыревший был", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Беса, он видел это своими глазами в прицел, ведь противник хотел выстрелить в танк Беслана. После взрыва комплекса снаряд потерял управление и "улетел в неизвестном направлении". Беслан добавил, что эти комплексы лежали на складах по восемь-девять лет и отсырели.

После этого украинские военные не используют Javelin на участке фронта в ДНР и вместо них применяют надёжное советское вооружение — РПГ и автоматические станковые гранатомёты.