Американские отсыревшие Javelin стали взрываться в руках солдат ВСУ
Командир танкового взвода Беслан: ВСУ разочаровались в отсыревших и взрывающихся Javelin
Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin взрываются в руках из-за возраста и ненадёжности. Об этом рассказал командир танкового взвода, старший сержант Беслан с позывным Бес.
"Был такой случай, когда противник выстрелил из Javelin, и у него голову оторвало от взрыва — отсыревший был", — приводит его слова РИА "Новости".
По словам Беса, он видел это своими глазами в прицел, ведь противник хотел выстрелить в танк Беслана. После взрыва комплекса снаряд потерял управление и "улетел в неизвестном направлении". Беслан добавил, что эти комплексы лежали на складах по восемь-девять лет и отсырели.
После этого украинские военные не используют Javelin на участке фронта в ДНР и вместо них применяют надёжное советское вооружение — РПГ и автоматические станковые гранатомёты.
Ранее Лайф писал, что Киев скоро может остаться без американских ракет HIMARS. Отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан предупредил, что запасы вооружения расходуются быстрее, чем их можно пополнить.
Wikipedia / 7th Army Training Command