ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 14:09
5985

Американские отсыревшие Javelin стали взрываться в руках солдат ВСУ

Командир танкового взвода Беслан: ВСУ разочаровались в отсыревших и взрывающихся Javelin

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin взрываются в руках из-за возраста и ненадёжности. Об этом рассказал командир танкового взвода, старший сержант Беслан с позывным Бес.

"Был такой случай, когда противник выстрелил из Javelin, и у него голову оторвало от взрыва — отсыревший был", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Беса, он видел это своими глазами в прицел, ведь противник хотел выстрелить в танк Беслана. После взрыва комплекса снаряд потерял управление и "улетел в неизвестном направлении". Беслан добавил, что эти комплексы лежали на складах по восемь-девять лет и отсырели.

Американские Javelin на Украине оказались не столь хороши, как обещалось
Американские Javelin на Украине оказались не столь хороши, как обещалось

После этого украинские военные не используют Javelin на участке фронта в ДНР и вместо них применяют надёжное советское вооружение — РПГ и автоматические станковые гранатомёты.

Ранее Лайф писал, что Киев скоро может остаться без американских ракет HIMARS. Отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан предупредил, что запасы вооружения расходуются быстрее, чем их можно пополнить.

BannerImage

Wikipedia / 7th Army Training Command

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar