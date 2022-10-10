Эксперт назвал самое безопасное место в автомобиле

Самым безопасным местом в машине является правое заднее сиденье. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Эксперт назвал данное место "капитанским" и привёл пример из истории.

"Как раньше в Великобритании возили королеву: она сидела на заднем сиденье по диагонали от водителя. Там левостороннее движение, поэтому она сидела слева, а у нас, наоборот, надо справа сидеть. Это место считается более безопасным", — отметил Шапарин.

По словам эксперта, как правило, самые опасные ДТП случаются, когда один водитель пытается обогнать другого, то есть вылезает на встречную полосу, однако не успевает вернуться на свою. В таких авариях наибольший ущерб несёт левая часть машины.

При этом правое заднее сиденье не будет безопасным, если человек не пристегнёт ремень. Необходимо дать системам безопасности транспортного средства сработать так, как задумано инженерами, заключил Шапарин.