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10 октября, 13:49

На Крымском мосту после теракта потребуется замена двух пролётов

Хуснуллин: На Крымском мосту нужно заменить два железнодорожных пролёта

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе правительственного совещания доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о ходе работ по восстановлению Крымского моста после подрыва, совершённого спецслужбами Украины. Так, по его словам, предварительно, необходима замена двух пролётов железнодорожного полотна.

Хуснуллин рассказал о работах по восстановлению Крымского моста. Видео © Telegram / Правительство России

"Предварительно, видим необходимость замены двух пролётов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют", — сказал вице-премьер.

Также, по его словам, в результате диагностики выявлены повреждения деформационного шва на одной опоре моста. Планируется, что дефект отремонтируют уже к концу этой недели. На безопасность движения автомобилей это никак не влияет. Работы по демонтажу асфальта на автомобильной дороге идут круглосуточно в две смены, добавил Хуснуллин.

ЕС не доверяет информации РФ по теракту на Крымском мосту

ЕС не доверяет информации РФ по теракту на Крымском мосту

Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.

Обложка ©

Telegram / ЧП Крым

Наталья Исакова

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