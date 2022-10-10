На Крымском мосту после теракта потребуется замена двух пролётов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе правительственного совещания доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о ходе работ по восстановлению Крымского моста после подрыва, совершённого спецслужбами Украины. Так, по его словам, предварительно, необходима замена двух пролётов железнодорожного полотна.

Хуснуллин рассказал о работах по восстановлению Крымского моста. Видео © Telegram / Правительство России

"Предварительно, видим необходимость замены двух пролётов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют", — сказал вице-премьер.