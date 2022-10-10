На Крымском мосту после теракта потребуется замена двух пролётов
Хуснуллин: На Крымском мосту нужно заменить два железнодорожных пролёта
Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе правительственного совещания доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о ходе работ по восстановлению Крымского моста после подрыва, совершённого спецслужбами Украины. Так, по его словам, предварительно, необходима замена двух пролётов железнодорожного полотна.
Хуснуллин рассказал о работах по восстановлению Крымского моста. Видео © Telegram / Правительство России
"Предварительно, видим необходимость замены двух пролётов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют", — сказал вице-премьер.
Также, по его словам, в результате диагностики выявлены повреждения деформационного шва на одной опоре моста. Планируется, что дефект отремонтируют уже к концу этой недели. На безопасность движения автомобилей это никак не влияет. Работы по демонтажу асфальта на автомобильной дороге идут круглосуточно в две смены, добавил Хуснуллин.
Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
Telegram / ЧП Крым