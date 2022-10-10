"Атлетико" купил у "Барселоны" за €20 млн Гризманна, которого ранее продал за €120 млн

Мадридский "Атлетико" выкупил у "Барселоны" права на французского нападающего Антуана Гризманна. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Гризманн подписал с "Атлетико" контракт до лета 2026 года. С августа 2021-го 31-летний форвард сборной Франции играл за мадридский клуб на правах аренды.



Примечательно, что в нынешнем сезоне Гризманн из-за особенностей арендного соглашения между "Барселоной" и "Атлетико" крайне редко выходил в стартовом составе. Согласно документу, если бы футболист появлялся на поле с первых минут в 50% матчей, мадридскому клубу пришлось бы выплатить каталонцам дополнительные 40 миллионов евро.