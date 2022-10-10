Эрдоган обвинил Запад в неправильной оценке последствий кризиса на Украине

Запад не смог верно оценить украинский кризис и его последствия, поэтому теперь некоторые страны думают, как пережить грядущую зиму. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в Анкаре.

"Показатели инфляции, достигшие самого высокого уровня за последние 50–60 лет, ставят в трудное положение всех, включая жителей западных стран. Растёт озабоченность по поводу продовольственной безопасности. На последнем саммите в Праге мы слушали, как лидеры спрашивали, каким образом мы переживём эту зиму. У нас нет такой проблемы", — сказал турецкий лидер.

По его словам, новая эра станет веком конфликтов, а не процветания. Он также заявил, что миллиарды людей от Африки до Азии практически лишены доступа к основным продуктам питания, в то время как обеспеченные граждане становятся ещё богаче. При этом мировые лидеры думают лишь о том, что происходит в каждый конкретный момент, подчеркнул Эрдоган.

"Они не оценили события между Россией и Украиной с точки зрения здравого смысла. В предстоящий период в мире неизбежно произойдут радикальные политические изменения", — заключил он.