В истории с терактом на Крымском мосту появилась ещё одна фура
Mash Gor: Взрывчатку для атаки на Крымском мосту могли доставить на второй фуре из Грузии
В истории со взрывом на Крымском мосту появилась вторая фура, сообщает Mash Gor. Предположительно, именно на ней перевозили взрывчатку, которая использовалась при атаке. Её доставили из Грузии через территорию Северной Осетии.
По данным телеграм-канала, в субботу, 8 октября, в ГИБДД поступила ориентировка на красный грузовик DAF с грузинскими номерами. Наряды начали активно проверять все большегрузы, которые подходили под описание, а вечером похожую машину нашли на выезде из Владикавказа возле ресторана "Вокруг света".
"На место сразу вызвали ЦПЭ и ФСБ. Грузовик отвезли на штрафстоянку в городе. Водителя в нём не было — он объявился позже. Его сразу же задержали", — говорится в сообщении Mash Gor.
Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В воскресенье глава государства провёл встречу с главой СК Александром Бастрыкиным, на которой обсуждалась ситуация с подрывом грузовика на Крымском мосту. Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.