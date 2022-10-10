В истории с терактом на Крымском мосту появилась ещё одна фура

В истории со взрывом на Крымском мосту появилась вторая фура, сообщает Mash Gor. Предположительно, именно на ней перевозили взрывчатку, которая использовалась при атаке. Её доставили из Грузии через территорию Северной Осетии.

По данным телеграм-канала, в субботу, 8 октября, в ГИБДД поступила ориентировка на красный грузовик DAF с грузинскими номерами. Наряды начали активно проверять все большегрузы, которые подходили под описание, а вечером похожую машину нашли на выезде из Владикавказа возле ресторана "Вокруг света".