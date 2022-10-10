Диетолог рассказал, почему гречка — самая полезная каша

Гречка является самой полезной кашей для человека, так как она содержит большое количество белка и железа. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев.

"Все каши отличаются по пользе, но нужно смотреть по составу. Но я бы всё-таки выделил гречневую кашу, потому что она содержит большое количество белка, большое количество железа. <...> Эта каша будет рекомендована и полезна, в том числе при снижении веса", — отметил он.

По словам эксперта, кашу стоит есть каждый день для стабильной работы организма. В таком режиме употреблять её в пищу можно физически активным людям и тем, у кого нет противопоказаний, касающихся большого содержания углеводов. А утром диетолог посоветовал есть также омлет или творог.