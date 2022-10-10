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Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 13:26
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В ЛНР заявили о попытках ВСУ прорвать оборону союзных сил

Марочко: ВСУ не прекращают попытки прорыва обороны на Луганском направлении

Украинские войска не прекращают попыток прорвать оборону союзных сил на Луганском направлении. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" сообщил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко. По его словам, в некоторых местах бойцы ВСУ превосходят в числе ВС России, тем не менее ситуация контролируется нашими военными.

"Ситуация серьёзная, заниматься шапкозакидательством и говорить, что всё хорошо и спокойно, я не буду. В некоторых местах противник не прекращает попыток прорвать нашу линию обороны, причём превосходящими силами", — пояснил Марочко.

Сейчас, по словам представителя НМ ЛНР, командование распределило силы и ведёт оборону. Переломный момент ещё не скоро, так как противник "прёт очень сильно", добавил он.

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Ранее стало известно, что ВСУ провалили попытку наступления на Николаевско-Криворожском направлении. В результате было уничтожено более 60 украинских военных, девять танков, 16 боевых машин и 17 автомобилей, пояснили в Минобороны РФ.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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