В ЛНР заявили о попытках ВСУ прорвать оборону союзных сил
Марочко: ВСУ не прекращают попытки прорыва обороны на Луганском направлении
Украинские войска не прекращают попыток прорвать оборону союзных сил на Луганском направлении. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" сообщил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко. По его словам, в некоторых местах бойцы ВСУ превосходят в числе ВС России, тем не менее ситуация контролируется нашими военными.
"Ситуация серьёзная, заниматься шапкозакидательством и говорить, что всё хорошо и спокойно, я не буду. В некоторых местах противник не прекращает попыток прорвать нашу линию обороны, причём превосходящими силами", — пояснил Марочко.
Сейчас, по словам представителя НМ ЛНР, командование распределило силы и ведёт оборону. Переломный момент ещё не скоро, так как противник "прёт очень сильно", добавил он.
Ранее стало известно, что ВСУ провалили попытку наступления на Николаевско-Криворожском направлении. В результате было уничтожено более 60 украинских военных, девять танков, 16 боевых машин и 17 автомобилей, пояснили в Минобороны РФ.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine