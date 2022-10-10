Удар по Крымскому мосту отодвигает вопрос о сохранении Украины на задний план. Сейчас цель специальной военной операции расширяется до освобождения регионов, где украинские каратели устраивают геноцид местного населения. Такое мнение высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в эфире радио "Комсомольская правда".

Он считает, что в результате украинской агрессии меняется и задача спецоперации. Изначально необходимо было зачистить страну от нацистов и избрать новую, "вменяемую" власть. Но то, с чем столкнулась российская власть, вышло за рамки специальной военной операции.

"Потому как мы столкнулись, во-первых, с тем, что мирное население украинскими силовиками воспринимается как некий расходный материал. Можно просто забрасывать его трупами российские войска, прикрываться им, пускать его в расход в любых количествах. Этого, конечно, мы не ожидали, надо быть откровенными. Мы думали, что украинская власть сражается или отстаивает интересы своего населения. Ничего подобного. Она отстаивает только свои интересы", — заявил Коровин.

Он добавил, что Украина — это искусственный политический проект, основанный на идеологии украинства и русофобии.

"У нас была специальная военная операция с ограниченными целями: убрать нацистов, сохранив Украину. Сейчас, дальше, следующий этап — это уже вопрос о сохранении Украины не стоит на повестке дня. Приняв четыре бывших региона бывшей Украины в состав Российской Федерации и по мере освобождения регионов, где украинские каратели устраивают геноцид местного населения, эти регионы будут входить в состав Российской Федерации, а Украина будет минимизироваться до тех пор, пока не прекратит своё существование", — отметил специалист.

По мнению эксперта, ещё одна проблема Украины помимо нацизма — терроризм. Речь идёт о применении методов, которые не обоснованы никакой военной необходимостью (использование мирных людей для защиты и атак на гражданские объекты).