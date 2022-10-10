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10 октября, 11:52

"Точка невозврата пройдена": Политолог счёл удары по Украине соразмерным ответом на обстрелы и диверсии

Политолог Коровин призвал продолжать удары по военной инфраструктуре Украины

Сегодня действия российских Вооружённых сил — это акт возмездия за подрыв Крымского моста и ответ на разрушение со стороны ВСУ мирных объектов без всякого военного смысла в течение полугода. Об этом Лайфу рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Он считает, что действия Украины не принесли и не могли принести военного успеха, а были только проявлением ненависти и русофобии. Россия действовала деликатно, но подрыв моста всё изменил и побудил действовать решительно.

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"Все эти полгода Россия старалась действовать деликатно, понимая, что на территории Украины живут русские люди, малороссы, а не только носители идеологии украинства и русофобы. Но после Крымского моста пройдена точка невозврата некая. Вот они разозлили русских, которые сейчас осуществляют возмездие не только за Крымский мост, а за полгода терроризирования юго-востока бывшей Украины и за уничтожение мирного населения, за пытки, за диверсии", — заявил Валерий Коровин.

Политолог призвал не останавливаться и "самим не испугаться такой решительности". Он также добавил, что Запад всячески подстрекает Украину и действует как дикари и варвары, которые могли бы нанести ядерный удар, если бы у России не было возможности ответить тем же.

Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В воскресенье глава государства провёл встречу с главой СК Александром Бастрыкиным, на которой обсуждалась ситуация с подрывом грузовика на Крымском мосту. Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Ольга Годуненко

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