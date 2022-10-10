"Точка невозврата пройдена": Политолог счёл удары по Украине соразмерным ответом на обстрелы и диверсии

Сегодня действия российских Вооружённых сил — это акт возмездия за подрыв Крымского моста и ответ на разрушение со стороны ВСУ мирных объектов без всякого военного смысла в течение полугода. Об этом Лайфу рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Он считает, что действия Украины не принесли и не могли принести военного успеха, а были только проявлением ненависти и русофобии. Россия действовала деликатно, но подрыв моста всё изменил и побудил действовать решительно.

"Все эти полгода Россия старалась действовать деликатно, понимая, что на территории Украины живут русские люди, малороссы, а не только носители идеологии украинства и русофобы. Но после Крымского моста пройдена точка невозврата некая. Вот они разозлили русских, которые сейчас осуществляют возмездие не только за Крымский мост, а за полгода терроризирования юго-востока бывшей Украины и за уничтожение мирного населения, за пытки, за диверсии", — заявил Валерий Коровин.