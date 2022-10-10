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10 октября, 11:51

Хоккеисты ЦСКА третий раз подряд победили в выездном матче КХЛ

Московский ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл у хабаровского "Амура". Встреча, состоявшаяся на "Платинум-арене", завершилась победой армейцев в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе красно-синих дубль в течение минуты во втором периоде оформил Владислав Каменев. Автором победного броска в серии буллитов стал Константин Окулов, в основное время сделавший две результативные передачи. У дальневосточников отличились Сергей Дубакин и Игнат Коротких.

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ЦСКА одержал третью победу подряд в ходе выездной серии. Ранее команда Сергея Фёдорова одолела новосибирскую "Сибирь" (3:0) и владивостокский "Адмирал" (4:1). Армейцы набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Амур" с 13 баллами идёт на десятой позиции на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Амур" – ЦСКА — 2:3 (по буллитам)

Шайбы: Каменев 34' (0:1), Каменев 35' (0:2), Дубакин 48' (1:2), Коротких 54' (2:2)

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ХК ЦСКА

Роман Фейгин

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