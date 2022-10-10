НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 октября, 11:44

Украина закрывает четыре таможенных поста на границе с Молдавией

Украина закрывает четыре таможенных поста на границе с Молдавией после ракетных обстрелов. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

По данным СМИ, речь идёт о КПП Отачь, Унгурь, Окница и Гриманкауцы. Информацию подтвердили в Госпогранслужбе Украины, заметив, что решение принято в связи с повреждением объектов критической инфраструктуры.

Пять областей Украины остаются без электричества после ракетных обстрелов

Пять областей Украины остаются без электричества после ракетных обстрелов

Напомним, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксируют во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры.

Обложка ©

Telegram-канал ДПСУ | "Держприкордонслужба"

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров