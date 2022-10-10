Украина закрывает четыре таможенных поста на границе с Молдавией
Украина закрывает четыре таможенных поста на границе с Молдавией после ракетных обстрелов. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
По данным СМИ, речь идёт о КПП Отачь, Унгурь, Окница и Гриманкауцы. Информацию подтвердили в Госпогранслужбе Украины, заметив, что решение принято в связи с повреждением объектов критической инфраструктуры.
Напомним, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксируют во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры.
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