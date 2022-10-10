Украина закрывает четыре таможенных поста на границе с Молдавией после ракетных обстрелов. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

По данным СМИ, речь идёт о КПП Отачь, Унгурь, Окница и Гриманкауцы. Информацию подтвердили в Госпогранслужбе Украины, заметив, что решение принято в связи с повреждением объектов критической инфраструктуры.