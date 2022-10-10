В новых регионах России появятся следственные управления СК

Председатель СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о создании следственных управлений в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Председателем Следственного комитета Александром Ивановичем Бастрыкиным подписан приказ о создании следственных управлений по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям", — говорится в сообщении.

Приказ издан для того, чтобы были осуществлены полномочия в сфере уголовного судопроизводства согласно законодательству РФ. Вместе с тем Бастрыкин утвердил положения о новых следственных управлениях.