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10 октября, 11:43

В новых регионах России появятся следственные управления СК

Бастрыкин подписал приказ о создании следственных управлений в новых регионах РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о создании следственных управлений в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Председателем Следственного комитета Александром Ивановичем Бастрыкиным подписан приказ о создании следственных управлений по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям", — говорится в сообщении.

Приказ издан для того, чтобы были осуществлены полномочия в сфере уголовного судопроизводства согласно законодательству РФ. Вместе с тем Бастрыкин утвердил положения о новых следственных управлениях.

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Ранее сообщалось, что четыре новых региона включены в перечень субъектов в Конституции России. Названия этих субъектов приводятся в соответствии с законами о вхождении этих территорий в состав РФ.

Напомним, ранее и Госдума, и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов. А 5 октября документы подписал президент России Владимир Путин.

Обложка ©

Следственный комитет РФ

Светлана Оперук

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