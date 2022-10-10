Россия может перенаправить 25 миллионов тонн угля из Европы в Азию
Новак: Россия намерена перенаправить экспорт 25 млн тонн угля из Европы в Азию
Россия может перенаправить около 25 миллионов тонн угля с западного направления на восточное. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Как он указал в статье для журнала "Энергетическая политика", власти рассматривают возможность увеличения поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а часть объёмов с рынка Европы может быть отправлена по железной дороге в восточные порты и погранпереходы.
"Таким образом, с западного в восточном направлении может быть перенаправлено около 25 млн тонн, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна", — написал Новак.
Он добавил, что объём экспорта топлива по Восточному полигону к 2030 году может вырасти до 216 млн тонн, а мощности восточных портов по перевалке угля — в 1,4–2,3 раза к 2031 году, на 55–211 млн тонн.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что отказавшиеся от поставок из России страны теперь вынуждены переплачивать за целый ряд товаров. Глава государства отметил, что российские экспортёры постепенно переключаются на другие рынки, но это небыстрый процесс — в том числе нужно время на перестраивание логистических цепочек.
Wikipedia / Peruanec