Россия может перенаправить 25 миллионов тонн угля из Европы в Азию

Россия может перенаправить около 25 миллионов тонн угля с западного направления на восточное. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Как он указал в статье для журнала "Энергетическая политика", власти рассматривают возможность увеличения поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а часть объёмов с рынка Европы может быть отправлена по железной дороге в восточные порты и погранпереходы.

"Таким образом, с западного в восточном направлении может быть перенаправлено около 25 млн тонн, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна", — написал Новак.

Он добавил, что объём экспорта топлива по Восточному полигону к 2030 году может вырасти до 216 млн тонн, а мощности восточных портов по перевалке угля — в 1,4–2,3 раза к 2031 году, на 55–211 млн тонн.