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10 октября, 11:37

ЕС назвал эскалацией возможное развёртывание совместной группировки Белоруссии и РФ

В Еврокомиссии пообещали ответить на развёртывание совместной группировки Белоруссии и РФ

Евросоюз слышал заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что республика вместе с Россией задействует совместную группировку войск. Организация намерена ответить на эту эскалацию конфликта на Украине, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы слышали заявление о том, что Белоруссия и Россия начинают задействовать совместную группировку войск. Если это произойдёт, то это будет новая эскалация и не останется без ответа Евросоюза", — сказал он.

Стано также назвал ложными и неприемлемыми обвинения Лукашенко в адрес Киева относительно возможного нанесения удара по Белоруссии с территории Украины.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают различные формы взаимодействия в оборонной области. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о развёртывании совместной региональной группировки войск на фоне обострения на западных границах Союзного государства.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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