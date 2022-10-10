Лукашенко заявил о готовности Польши за два-три часа перебросить войска на границу
Варшава готова в течение нескольких часов перебросить войска на границу с Белоруссией. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам безопасности с военно-силовым блоком.
Лукашенко напомнил, что ранее поляки привлекали вооружённые силы, защищая границу с Белоруссией. Позднее они заверили, что отвели войска, однако в Минске уверены, что Польша увела военных на расстояние до ста километров и насыщает их современным оружием натовских образцов.
"В момент "Ч" они перебросят свои войска в течение двух-трёх часов снова на границу, на те позиции, где они должны находиться", — отметил белорусский лидер.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск. По словам Александра Лукашенко, формирование этой группировки идёт уже около двух дней.
Сайт президента Белоруссии