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10 октября, 11:33

Лукашенко заявил о готовности Польши за два-три часа перебросить войска на границу

Варшава готова в течение нескольких часов перебросить войска на границу с Белоруссией. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам безопасности с военно-силовым блоком.

Лукашенко напомнил, что ранее поляки привлекали вооружённые силы, защищая границу с Белоруссией. Позднее они заверили, что отвели войска, однако в Минске уверены, что Польша увела военных на расстояние до ста километров и насыщает их современным оружием натовских образцов.

"В момент "Ч" они перебросят свои войска в течение двух-трёх часов снова на границу, на те позиции, где они должны находиться", — отметил белорусский лидер.

Лукашенко: Польша просит немедленно разместить на своей территории ядерное оружие

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Ранее Лайф рассказывал, что Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск. По словам Александра Лукашенко, формирование этой группировки идёт уже около двух дней.

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Сайт президента Белоруссии

Артур Лапсаков

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