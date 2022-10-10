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10 октября, 11:50

Боец "Барса" рассказал о щедрых "подарках" от отступающих на Украине наёмников

Боец "Барса" заявил, что наёмники бросают оружие при отступлении на Украине

Отступая, иностранные наёмники часто бросают технику и боеприпасы. Об этом рассказал боец добровольческого батальона "Барс", принимавший участие в обороне Красного Лимана (ДНР).

Его подразделение в настоящее время оборудует линию обороны около города Кременная: бойцы копают окопы, а также строят блиндажи. Один из военнослужащих батальона в беседе с РИА "Новости" подробно рассказал о вооружении наёмников, воюющих на стороне Киева. Среди трофеев, захваченных бойцами "Барса", как тяжёлое вооружение, так и стрелковое оружие.

"Польские гранатомёты, американские гранатомёты достались нам несколько штук, винтовки нового поколения М-16, AR-15, пулемёты М-60", — отметил боец добровольческого батальона.

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Ранее стало известно, что ВСУ провалили попытку наступления на Николаевско-Криворожском направлении. В результате было уничтожено более 60 украинских военных, девять танков, 16 боевых машин и 17 автомобилей, пояснили в Минобороны РФ.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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