Боец "Барса" рассказал о щедрых "подарках" от отступающих на Украине наёмников
Боец "Барса" заявил, что наёмники бросают оружие при отступлении на Украине
Отступая, иностранные наёмники часто бросают технику и боеприпасы. Об этом рассказал боец добровольческого батальона "Барс", принимавший участие в обороне Красного Лимана (ДНР).
Его подразделение в настоящее время оборудует линию обороны около города Кременная: бойцы копают окопы, а также строят блиндажи. Один из военнослужащих батальона в беседе с РИА "Новости" подробно рассказал о вооружении наёмников, воюющих на стороне Киева. Среди трофеев, захваченных бойцами "Барса", как тяжёлое вооружение, так и стрелковое оружие.
"Польские гранатомёты, американские гранатомёты достались нам несколько штук, винтовки нового поколения М-16, AR-15, пулемёты М-60", — отметил боец добровольческого батальона.
Ранее стало известно, что ВСУ провалили попытку наступления на Николаевско-Криворожском направлении. В результате было уничтожено более 60 украинских военных, девять танков, 16 боевых машин и 17 автомобилей, пояснили в Минобороны РФ.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine