Боец "Барса" рассказал о щедрых "подарках" от отступающих на Украине наёмников

Отступая, иностранные наёмники часто бросают технику и боеприпасы. Об этом рассказал боец добровольческого батальона "Барс", принимавший участие в обороне Красного Лимана (ДНР).

Его подразделение в настоящее время оборудует линию обороны около города Кременная: бойцы копают окопы, а также строят блиндажи. Один из военнослужащих батальона в беседе с РИА "Новости" подробно рассказал о вооружении наёмников, воюющих на стороне Киева. Среди трофеев, захваченных бойцами "Барса", как тяжёлое вооружение, так и стрелковое оружие.