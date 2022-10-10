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Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 12:10

Спартаковцев Промеса и Соболева включили в тройку лучших атакующих дуэтов Европы

Футболисты московского "Спартака" Квинси Промес и Александр Соболев вошли в тройку лучших атакующих дуэтов Европы в нынешнем сезоне. Подобную статистику приводит портал Transfermarkt.

С начала сезона Промес и Соболев забили уже 17 мячей в РПЛ. На счету голландца — 11 точных ударов, в активе россиянина — шесть. Отметим, что в данной статистике голы в Кубке России не учитываются.

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Лидируют в рейтинге игроки «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и Фил Фоден, забившие 27 мячей. При этом у норвежца — 20 голов, а у англичанина — семь. Вторыми идут Килиан Мбаппе (11) и Неймар (9) из "Пари Сен-Жермен" (всего — 20 мячей).

Добавим, что на четвёртом месте расположились зенитовцы Малком и Вендел (14 голов на двоих), на девятом — Дмитрий Полоз и Николай Комличенко из "Ростова" (13), на десятом — сочинцы Кристиан Нобоа и Георгий Мелкадзе (13).

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ФК "Спартак"

Роман Фейгин
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