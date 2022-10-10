Житель Балашихи оставил работу в школе и отправился добровольцем в зону СВО
Учитель из Подмосковья пошёл добровольцем в рамках частичной мобилизации
Житель Балашихи принял решение оставить работу в школе стать добровольцем в рамках частичной мобилизации. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "360".
Учитель из Балашихи рассказал, почему решил пойти добровольцем на "Операцию Z". Видео © Телеканал "360"
"Такое время. Было принято решение добровольно мобилизоваться. Работаю в школе. Должен быть пример детям, рассказать про патриотизм, что Родину надо любить", — сказал мужчина.
Провожать добровольца пришла его супруга. Она подчеркнула, что поддерживает решение мужа, но будет молиться за него, находиться с ним на связи по мере возможности. По словам женщины, "каждый христианин должен защищать свою родину".
Ранее Лайф писал, что потомственный казак из Петербурга женился и уехал добровольцем на фронт прямо из загса. Свой выбор мужчина сделал, вдохновившись подвигами многих соотечественников. Теперь в Северной столице его ждёт не только супруга, но и их маленький сын.