Житель Балашихи оставил работу в школе и отправился добровольцем в зону СВО

Житель Балашихи принял решение оставить работу в школе стать добровольцем в рамках частичной мобилизации. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "360".

Учитель из Балашихи рассказал, почему решил пойти добровольцем на "Операцию Z". Видео © Телеканал "360"

"Такое время. Было принято решение добровольно мобилизоваться. Работаю в школе. Должен быть пример детям, рассказать про патриотизм, что Родину надо любить", — сказал мужчина.

Провожать добровольца пришла его супруга. Она подчеркнула, что поддерживает решение мужа, но будет молиться за него, находиться с ним на связи по мере возможности. По словам женщины, "каждый христианин должен защищать свою родину".