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10 октября, 12:14

Житель Балашихи оставил работу в школе и отправился добровольцем в зону СВО

Учитель из Подмосковья пошёл добровольцем в рамках частичной мобилизации

Житель Балашихи принял решение оставить работу в школе стать добровольцем в рамках частичной мобилизации. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "360".

Учитель из Балашихи рассказал, почему решил пойти добровольцем на "Операцию Z". Видео © Телеканал "360"

"Такое время. Было принято решение добровольно мобилизоваться. Работаю в школе. Должен быть пример детям, рассказать про патриотизм, что Родину надо любить", — сказал мужчина.

Провожать добровольца пришла его супруга. Она подчеркнула, что поддерживает решение мужа, но будет молиться за него, находиться с ним на связи по мере возможности. По словам женщины, "каждый христианин должен защищать свою родину".

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Ранее Лайф писал, что потомственный казак из Петербурга женился и уехал добровольцем на фронт прямо из загса. Свой выбор мужчина сделал, вдохновившись подвигами многих соотечественников. Теперь в Северной столице его ждёт не только супруга, но и их маленький сын.

Обложка ©

Телеканал "360"

Светлана Оперук

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