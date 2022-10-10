Рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с самосвалом в Ленобласти, погиб пассажир

Рейсовый автобус столкнулся с самосвалом на трассе А-180 "Нарва" в Ленинградской области. Как Лайфу сообщили в МЧС, погиб как минимум один пассажир.

Столкновение автобуса Lux Express, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург – Таллин, и грузовика произошло лоб в лоб в районе деревни Гурлёво. Судя по кадрам с места событий, у автобуса серьёзно пострадала передняя часть. Самосвал же вылетел в кювет и опрокинулся на бок. На место прибыли несколько машин скорой помощи. Число пострадавших уточняется. Всего в салоне автобуса было 16 человек.