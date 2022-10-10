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10 октября, 12:03

Более четверти россиян признались, что испытывали романтические чувства к коллегам

Более четверти россиян (28%) заявили, что испытывали романтические чувства к коллегам. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого ВЦИОМом, итоги исследования оказались в распоряжении kp.ru.

По данным СМИ, каждый второй житель РФ уверен, что романтические отношения с коллегой могут стать более серьёзными. Примечательно, что 10 лет так считали лишь 37% россиян. В ходе нового опроса также стало известно, что у 8% респондентов служебный роман перерос в брак.

Интересно, что более влюбчивыми стали мужчины (36%), в то время как лишь 23% женщин отметили, что испытывали романтические чувства к коллегам. При этом 62% россиян никогда не ощущали подобного, а 5% опрошенных не решились признаться в любви. Не привели к отношениям романтические чувства у 11% респондентов.

В целом взгляды россиян на служебные романы за 10 лет изменились. Так, в 2012 году 36% жителей РФ заявляли, что после неудачных отношений на работе можно и дальше качественно выполнять трудовые обязанности, а теперь так считают 48%. Если в компании будет запрещено искать любовь, то против ограничений выступят 48% опрошенных, а 10 лет назад к таким мерам были готовы лишь 29%.

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Ранее Лайф писал, что почти половина опрошенных россиян выступает против запрета служебных романов на рабочем месте. Такие результаты привёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Обложка ©

Кадр из фильма "Служебный роман". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы:
Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / "Кинопоиск"

Никита Осипов
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