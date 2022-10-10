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10 октября, 12:26
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В Киеве снова объявлена воздушная тревога

Власти Киева снова объявили воздушную тревогу. Горожан просят пройти в укрытия.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытия", — говорится в сообщении Киевской горадминистрации.

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Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. Одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.

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Twitter / Lesia Vasylenko

Александра Вишнякова

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