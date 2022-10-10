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Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 10:26
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Путин пригрозил Киеву жёсткими ответами на попытки совершения терактов в РФ

Путин: Если Киев продолжит совершать теракты на территории России, ответы будут жёсткими

Если Украина продолжит пытаться совершать теракты на территории России, ответы Москвы будут жёсткими. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза.

Путин рассказал, что будет, если Украина продолжит совершать теракты на территории России. Видео © LIFE

"В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации", — подчеркнул российский лидер, добавив, что ни у кого не должно быть сомнений в этом.

Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы
Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы

Ранее Путин заявил, что удары по объектам Украины были совершены по предложению Минобороны. Они наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Незалежной.

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Никита Осипов
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