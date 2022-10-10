Путин пригрозил Киеву жёсткими ответами на попытки совершения терактов в РФ

Если Украина продолжит пытаться совершать теракты на территории России, ответы Москвы будут жёсткими. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза.

"В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации", — подчеркнул российский лидер, добавив, что ни у кого не должно быть сомнений в этом.