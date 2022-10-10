Французские каналы стали транслировать выступления Путина в прямом эфире

Французские телеканалы начали транслировать выступления президента России Владимира Путина в прямом эфире. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данные об "информационной блокаде" РФ.

"Во Франции выступления российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы", — написала она в телеграм-канале.

Кроме того, каналы сами переводят выступление российского лидера на французский язык. Российская сторона, добавила дипломат, о таком даже мечтать не могла, а лишь хотела, чтобы корреспондентов RT-France пускали в Елисейский дворец, чтобы они могли там работать.

"Но, как говорится, насильно мил не будешь", — добавила Захарова.