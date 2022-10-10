Названы анализы, которые помогут определить биологический возраст организма

В перспективе для россиян может стать доступным "анализ на старость", который представляет из себя набор показателей, раскрывающих истинный возраст организма. Но уже сегодня для определения биологического возраста отечественные учёные ориентируются на определённые показатели, которые называются биомаркерами.

Как рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Любовь Мачехина, самые распространенные биомаркеры — это белки, а также ряд гормонов, к примеру, инсулиноподобный фактор роста.

"Подходят на эту роль и показатели общего анализа крови: лимфоциты и лейкоциты, которые при развитии организма могут видоизменяться, так же как их количество и соотношение. Используя эти параметры, подставляя их в формулу, мы получаем прогноз биологического возраста человека — не по паспорту, а по состоянию здоровья", — приводит "Газета.ru" слова медика.

По словам Мачехиной, исследования доказывают, что рекомендации врачей, в частности правильное питание и спорт, на самом деле замедляют так называемые часы старения. В ближайшем будущем геронтологи намерены выявить факторы, ускоряющие износ внутренних органов и важнейших систем жизнедеятельности человека на клеточном уровне.