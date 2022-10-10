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10 октября, 11:00

10 стопроцентных признаков, что ваш друг — ужасный человек, хоть вы этого не замечали

Будем честны, определить ужасного человека не так легко, особенно если речь идёт о друзьях. По этому поводу собрали 10 признаков, по которым можно всё вычислить и ограничить общение, сохранив нервы.

"Они никогда ни в чём не виноваты", — CStogdill.

"Когда они не могут заставить себя порадоваться чужим успехам", — MindfulBlissness.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Думаю, есть один очень тонкий момент. На публике и наедине они относятся к вам по-разному. Причём не важно, как именно", — sky_Driver88.

"Всё всегда крутится вокруг них. В своих историях они либо всегда герои, либо жертвы. Не терпят критики, но, конечно, сами постоянно всех критикуют. Ну и, безусловно, всегда правы, — sebabdukeboss20.

"Они никогда не извиняются", — Jcholley81.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Они вспоминают, что вы их друг, только когда им что-то от вас нужно", — SuvenPan.

"Если рассказывают, как им удалось обмануть других людей, — тут сразу всё понятно", — forculus_of_rome.

"Пакостят друзьям, а когда с ними ругаются, говорят что-то типа "да я пошутил", — Purples_A_Fruit.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Если они рассказывают истории из жизни, в которых виноваты все, кроме, конечно же, них самих", — PinkCupcakeXD.

"Слушайте, если человек говорит что-то типа "я такой мудак" или "я вообще та ещё стерва", значит, всё так и есть. Даже если преподносит это как шутку", — blueeyesredlipstick.

10 признаков, по которым легко понять, что ваши знакомые — ужасные родители

10 признаков, по которым легко понять, что ваши знакомые — ужасные родители

Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов

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