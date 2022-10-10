"Молюсь о вас": Пугачёва передала фанатам привет из Израиля и намекнула на воссоединение с Галкиным

Народная артистка СССР Алла Пугачёва подтвердила информацию об отъезде в Израиль в очередном обращении к поклонникам. Кроме того, Примадонна намекнула на воссоединение с супругом, шоуменом Максимом Галкиным* после долгой разлуки.

"Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на Святой Земле. Я счастлива!!! ❤️🙏👨‍👩‍👧‍👦", — сообщила Алла Борисовна, написав некоторые слова полностью заглавными буквами.

Алла Пугачёва подтвердила информацию об отъезде в Израиль. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Примадонна с семьёй большую часть 2022 года провела за пределами РФ. Оно и понятно: муж Аллы Борисовны юморист Максим Галкин неоднократно резко критиковал действия России на Украине, а позднее был признан иноагентом. Пугачёва уехала из России сразу после начала спецоперации, однако опровергала слухи об эмиграции. Народная артистка СССР вернулась на Родину в августе, пообещав навести "порядок в головах". Правда, 29 сентября появилась информация о спешном отъезде певицы в Израиль.

Журналисты выследили автомобиль Пугачёвой и проводили до аэропорта Внуково-3. Перелёт частным бортом Алле и её младшим детям мог обойтись в четыре миллиона рублей. Директор Аллы Борисовны Елена Чупракова заявила тогда, что об отъезде звезды ей ничего не известно. Сама Примадонна ситуацию прокомментировала лишь сегодня, 10 октября. Кстати, в Сети появилось фото израильского паспорта Пугачёвой. Подлинность документа не подтверждена.

Алла Борисовна Пугачёва — примадонна российской эстрады, народная артистка СССР, исполнительница более чем 500 песен на восьми языках. Играла в кино, была ведущей на ТВ и проявила себя как музыкальный продюсер. О личной жизни и творческом пути Пугачёвой читайте на сайте uznayvse.ru.